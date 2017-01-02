وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده: لا صحة لما يتمّ التداول به عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد العطلة المدرسيّة غداً

2 يناير, 2017 - 10:44 مساءً
2 يناير, 2017
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