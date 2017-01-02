فنيانوس: المقاومة تقوم بحرب استباقية لمكافحة الإرهاب

اعتبر وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس أن غياب خلية الأزمة لو تشكلت كانت لتقوم بنفس عمل الوزراء التي شهدناه في اليومين الأخيرين ،لدرجة أنهم شعروا بأن هناك خلية أزمة دون الاعلان عن وجودها.

وقال فنيانوس خلال مداخلة تلفزيونية: “أخذنا كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك اللحظات، وبالنسبة للاجراءات القانونية فنتركها لوقتها، لأن الضحايا هم لبنانيون تعرضوا للارهاب في تركيا، وسنفتح الملفات ونتعاون قضائياً مع السلطات التركية، والشهداء الذين سقطوا في اسطنبول في نظرنا سقطوا في القاع أو في الرويس، لذلك فان خلية الأزمة الموجودة في لبنان لمعالجة الثغرات الأمنية هي نفسها التي يجب أن تكون مهتمة بهذا الموضوع”.

وتابع فنيانوس: “استراتجيتنا في مكافحة الارهاب معروفة وأثبتبت فحواها ،فالجيش يقوم بالجهد الأساسي تسانده الأجهزة الأمنية الأخرى، بالاضافة الى عامل أساسي ومهم وهو المقاومة وما تقوم به من حرب استباقية لمكافحة الارهاب تسمح بأن ننعم بجزء من الهدوء، وهذا عمل مستمر والجميع يقوم بواجبه على أكمل وجه، ونتمنى على الدول التي كانت معبراً للارهاب أن تنتبه إلى هذا الخطأ التي قامت وتقوم به”.

وحول زيارة وفد من حزب الله بنشعي ولقاء رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ،قال فنيانوس: “العلاقة بين الطرفين هي علاقة تاريخية وهي جلسة معلنة وكان هناك جلسات أخرى غير معلنة، والاخوان في الحزب يدركون أن منزل فرنجيه هو منزلهم ،ولا يلتقي الطرفان الاّ على الخير ونتمى ان يستعيد لبنان هدوءه”.

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