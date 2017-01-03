زيارة مهمة جدّاً سيقوم بها عون

تعقد حكومة الرئيس سعد الحريري غداً أول جلسة رسمية لها بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وعلى جدول أعمالها ملفات عدة من بينها مراسيم النفط المرحّلة من عهد الحكومة السابقة، والبحث في إمكانية تعيين رئيس جديد لهيئة “أوجيرو” للاتصالات خلفاً لعبد المنعم يوسف، من دون استبعاد إثارة موضوعي قانون الانتخابات والموازنة،

في حين أبلغت مصادر وزارية، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، سيبلغ مجلس الوزراء عزمه على زيارة المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل على رأس وفد وزاري رفيع، في إطار العمل على تفعيل العلاقات اللبنانية-السعودية والخليجية عامة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة، حيث ينظر إليها لبنان بكثير من الاهتمام، لإعادة تصويب مسار علاقاته مع أشقائه الخليجيين.

وشددت المصادر على أن اختيار رئيس الجمهورية المملكة كأول بلد يزوره بعد انتخابه، رسالة واضحة على حرص لبنان على عمقه العربي وأنه ملتزم بخياراته العربية في إطار الجامعة العربية، وأنه يعوّل كثيراً على هذه الزيارة لفتح صفحة جديدة مشرقة مع المملكة ومع سائر دول مجلس التعاون الخليجي.

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