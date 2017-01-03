أنقرة: عملية “درع الفرات” مستمرة وسنجبر الإرهاب على الركوع

أكد نائب رئيس الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، عزم بلاده على مواصلة عملياتها الخارجية ضد “داعش”.

وقال قورتولموش إن هجوم اسطنبول الذي أوقع 39 قتيلا يمثل “رسالة موجهة للعمليات الخارجية، خصوصا عملية درع الفرات” التي تشنها القوات التركية منذ نهاية أغسطس/آب الماضي ضد مسلحي تنظيم “داعش”، بمشاركة مقاتلي المعارضة المسلحة في الشمال السوري.

وأشار قورتولموش إلى أن انجازات عملية “درع الفرات” تثير قلق المنظمات الإرهابية والقوى الواقفة وراءها، مشددا على أن تركيا ستواصل عملياتها الخارجية ضد الإرهاب، بخاصة عملية “درع الفرات” حتى يتم القضاء على التهديدات الإرهابية.

وأضاف: “بدعم من الشعب، سنجبرهم على الركوع وسنواصل مكافحة الإرهاب بأي شكل من أشكاله”.

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