غارات روسية تركية على مواقع داعش.. والنتيجة؟

أعلن الجيش التركي تدمير أهداف لتنظيم “داعش” في غارات روسية وتركية في منطقة الباب شمالي سوريا.

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة التركية أن مقاتلات حربية تركية دمرت 4 أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي في الباب وبزاغة، وأضاف البيان أن مقاتلات روسية قصفت عناصر لتنظيم “داعش” في منطقة ديرقاق التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي مدينة الباب.

كما أعلن الجيش التركي عن مقتل 18 من عناصر “داعش” وإصابة 37 آخرين حالة غالبيتهم خطيرة في اشتباكات وقصف مدفعي تركي.

يذكر، أن الجيش التركي أعلن يوم 24 آب/أغسطس الماضي، إطلاق عملية عسكرية تحت اسم “درع الفرات” على الحدود مع سوريا، ضد تنظيم “داعش” الإرهابي لطرده من المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا داخل الأراضي السورية.

كما يستمر الجيش التركي بقصف المناطق الكردية في سوريا، معتبرا أن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لها صلة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في جنوب شرقي تركيا، والذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية أيضا.

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