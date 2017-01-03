الجيش السوري يكبد داعش خسائر فادحة.. اين ذلك؟

أكد مصدر عسكري مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير منصات إطلاق صواريخ لهم في دير الزور.

وأفاد المصدر، بأن حامية مطار دير الزور العسكري اشتبكت خلال الساعات الماضية مع إرهابيين من تنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار و”أوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار”.

وفى مدينة دير الزور تأكد وفقا للمصدر العسكري “تدمير منصات إطلاق صواريخ وتحصينات لإرهابيي التنظيم والقضاء على عدد منهم وذلك برمايات ونيران من سلاحي المدفعية والدبابات في الجيش العربي السوري على بؤرهم وتجمعاتهم في حيي الصناعة والجبيلية”.

ويستهدف تنظيم “داعش” الإرهابي الأحياء السكنية في دير الزور وقرى وبلدات ريف المحافظة بالقذائف الصاروخية والهاون ويمنع وصول المواد الأساسية والغذائية إليها في محاولة منه للنيل من صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش السوري في حربه على الإرهاب “.

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