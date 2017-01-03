اهالي وادي بردى يستنجدون بالجيش السوري

خرج مئات المدنيين من قرى وادي بردى باتجاه بلدة الروضة بريف دمشق هرباً من جرائم التنظيمات الإرهابية التي ترتكب المجازر بحق الأهالي في المنطقة.

وفر مئات المدنيين من قرى وادي بردى خوفاً من جرائم إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وتمكنوا من الوصول إلى نقاط الجيش والقوات المسلحة حيث تم تقديم جميع المساعدات اللازمة لهم ونقل بعضهم إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة بجميع المواد الأساسية.

وذكر مصدر في الهلال الأحمر العربي السوري أن “كوادر الهلال الأحمر يقومون باستقبال المدنيين الفارين من جرائم الإرهابيين وتقديم جميع المساعدات اللازمة والفورية لهم”.

وتنتشر في قرى وادي بردى مجموعات إرهابية تتبع أغلبيتها لتنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية تقوم بالاعتداء على المواطنين ومصادر المياه في نبع الفيجة في محاولة منها للنيل من صمود المواطنين وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.

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