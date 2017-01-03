انقرة تعلن تصفية 18 مسلحا من “داعش” في سورية

أعلن الجيش التركي مقتل 18 عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي وإصابة 37 آخرين، في اشتباكات مع “الجيش السوري الحر” بالقرب من مدينة الباب، شمال سوريا، في إطار عملية “درع الفرات”.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها يوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، أنه تم أيضا، في إطار عملية “درع الفرات”، أمس الاثنين، قصف 150 هدفا تابعا لـ”داعش” في المنطقة، بالمدفعية التركية ما أسفر عن تدمير العديد منها.

وأضاف البيان أن المقاتلات التركية بدورها قصفت 4 أهداف لداعش في مدينة الباب وبلدة بزاعة (شمالي سوريا)؛ ما أدى إلى تدميرها.

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن الطائرات الروسية شنت غارات على قرية دير قاق التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربي الباب، ما أدى إلى مقتل عدد من مسلحي “داعش”.

ودعما لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية بمدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

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