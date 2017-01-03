حملة غضب الفرات تكشف موقفها من الهدنة في سورية

وصفت الناطقة باسم حملة غضب الفرات جيهات شيخ أحمد موقف الحملة من الهدنة المعلنة بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة، والتي تمت برعاية روسية تركية بالإيجابي، لأنها ستوقف اراقة الدماء.

وقالت شيخ أحمد إن “موقفنا من الهدنة المعلنة مؤخراً إيجابي، لأنها ستوقف إراقة الدماء” لكنها استدركت بالقول: “لكن يجب أن تشمل جميع السوريين”، وفق تعبيرها.

يذكر ان روسيا قد اعلنت منذ أيام، اتفاق الجيش السوري والمعارضة المسلحة على وقف إطلاق النار، يستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة.

يذكر ايضا ان قوات سورية الديمقراطية قد بدات حملة غضب الفرات ضد داعش في الرقة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بدعم من التحالف الدولي، بهدف عزل المدينة.

ولا تشارك قوات سوريا الديمقراطية بالقتال ضد الجيش السوري والميليشيات المسلحة، باستثناء مواقع في ريف حلب حيث تجري مناوشات بينها وبين قوات درع الفرات المدعوم تركيا.

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