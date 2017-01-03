النهار على خطى المستقبل!!

استهجنت نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك في بيان “قرار صحيفة النهار صرف حوالى 100 موظف من العاملين وغالبيتهم ممن رافق الصحيفة في بداياتها وبعضهم من اعضاء النقابة”، ودانت “هذا التصرف غير المهني من مالكي الصحيفة بحق العاملين لديهم وهي التي عودتنا دوما الدفاع عن حقوق العمال والطبقات الفقيرة ولا سيما انها قررت عدم دفع اي تعويضات للمصروفين”، آسفة “لتأكيد مالكيها الذين اعلنوا سابقا حرصهم عليها وعمل ما يلزم لعدم صرف اي عامل او اقفالها”.

وأكدت النقابة رفضها “أي عملية صرف تستغرب هذا الأسلوب غير اللائق لا بمؤسسة كصحيفة النهار العريقة ولا بمؤسسيها ولا بالقيمين عليها”، داعية “جميع الزملاء والعاملين في المؤسسة الى رفض هذا الأسلوب الذي لا يليق بتاريخ هذه الصحيفة”، مشددة على “ضرورة استعمال جميع الطرق المشروعة التي يجيزها القانون لرفض هذا القرار وقد بادرت النقابة الى تكليف محامي النقابة متابعة الموضوع وصولا الى رفع دعوى جزائية في حق الصحيفة في حال تعنتها وعدم الاعتراف بحقوق المصروفين وحفظ حقهم كاملا”.

ودعت “الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع المزري الذي وصلت اليه الصحافة اللبنانية ووقف هذه المجزرة بحق العاملين في القطاع والذي يقدر عددهم بالالاف وتدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الاعلام ملحم الرياشي الى تحرك سريع يتناسب والتطورات لوقف اقفال المؤسسات الاعلامية، ولا سيما أن ثروة وميزته الاساسية هي الاعلام والثقافة والكلمة الحرة وهو ما يميزه عن محيطه العربي”.

وختم البيان:”تستنكر النقابة وتدين الحادث الارهابي الاجرامي الجبان الذي طاول عددا من اللبنانيين الساهرين لمناسبة الاعياد في تركيا وتتقدم من اهالي الضحايا بأحر التعازي وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.