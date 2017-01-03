في يومه الرابع.. كيف يجري اتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية؟

استهل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد جبهة النصرة في ريف حمص حيث استهدف سلاح المدفعية تحركات ” النصرة” في المحطة وجوالك بريف حمص الشمالي الغربي ما أدى إلى مقتل أعداد منهم وتدمير سيارة مركب عليها رشاش 23.

وعرف من القتلى محمد قاسم الحاج يوسف متزعم المجموعة – محمود حسين وحوم – فيصل المحمد وعبدالله دلول – علاء هلال – علي دياب واحمد خالد المحمد.

كما قصف الطيران الحربي بشكل عنيف مواقع “داعش” في أطراف مدينة تدمر وبلدة السخنة بريف حمص الشرقي .

والى ‫ريف دمشق الذي شهد اشتباكات بين جبهة النصرة والجيش السوري بعين الفيجة وكان الطيران المروحي قد جدد استهدافه لتجمعات المسلحين في بلدة بسيمة وعين الخضرة والفيجة بوادي بردى بالتزامن مع قصف صاروخي يستهدف ذات المواقع .

ومع دخول اتفاق وقف القتال في سورية يومه الرابع قامت المجموعات المسلحة المتمركزة في حي القابون بخرق الاتفاق واستهداف نقاط الجيش السوري بالقرب من كراجات البولمان مااسفرعن استشهاد عنصر من الجيش السوري .

اما في دير الزور فقد قضى الجيش السوري على عدد من مسلحي تنظيم داعش اثر اشتباكات دارت بينهما في قرية الجفرة جنوب شرق مدينة دير الزور وفي محيط منطقة البانوراما جنوب المدينة وعلى المحور الشرقي للمطار تخللها قصف بالقذائف المدفعية الثقيلة لتحركات مسلحي التنظيم في منطقة الاشتباكات.

الى ذلك تجددت الاشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” وتنظيم “داعش” على جبهة قرية “سيكول” جنوب مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي، لدى محاولة التنظيم التسلل إلى القرية.

اشتباكات اخرى جرت بين “قوات سوريا الديمقراطية” و تنظيم داعش في ريف عين عيسى الجنوبي الغربي في ريف الرقة الشمالي.

وقد اكدت تنسيقيات المسلحين عنمقتل أحد مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية” بريطاني الجنسية خلال الاشتباكات مع تنظيم داعش في ريف الرقة الشمالي الغربي.

وفي سياق متصل أعلن 12 فصيلاً مسلحاً أبرزهم “جيش الإسلام، صقور الشام، فيلق الرحمن وفيلق الشام” في بيان مشترك عن “تجميد اية محادثات متعلقة بمفاوضات الآستانة مع الحكومة السورية أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار”، وذلك رداً على ما أسمته “الخروقات الكبيرة” من جانب الحكومة السورية لاتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ عدة ايام.

كما نفت ميليشيا “جبهة أهل الشام” التي تضم كل من “جيش المجاهدين، ثوار الشام وبيارق الإسلام” انضمامها إلى المصالحة مع الجيش السوري، وذلك في بيان نشر على الحساب الرسمي لـ” جيش المجاهدين” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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