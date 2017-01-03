مدير كهرباء اللاذقية يقطع الكهرباء عن مركزها الاعلامي بسبب تقرير!!

قال احد المراسلين في مركز اللاذقية الاعلامي “قناة اوغاريت” ان المهندس مضر اسماعيل مدير مؤسسة الكهرباء في اللاذقية قام بقطع الكهرباء عن المركز الاعلامي في المدينة بسبب تقرير خدمي اعدته القناة لصالح الفضائية السورية عن واقع الكهرباء في محافظة اللاذقية.

وقال المراسل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اسماعيل توعد مركز اللاذقية حيث تبث قناة اوغاريت الارضية منه بحرمانه من الكهرباء وبالفعل فان وعيد اسماعيل نفذ على الفور حيث قطع التيار الكهربائي عن المدينة الرياضية مكان تواجد المركز الاعلامي لساعات طويلة.

القطع الكهربائي الذي بدأ منذ اليوم الاول من العام الحالي وصل لاكثر من 5 ساعات من التقنين المتواصل مما عاق عمل الاعلاميين والفنيين في المركز الاعلامي الذين باتوا يعملون على المولدة الكهربائية التي لا تسد نقص الكهرباء.

يذكر ان الناس تشتكي من التقنين الكهربائي في محافظة اللاذقية فهو غير عادل بحسب تعبيرهم واكدت مصادر اهلية ان التقنين يشمل مناطق دون سواها حيث قالت المصادر ان هناك بعض الاحياء المدللة التي لا تنقطع فيها الكهرباء لفترات طويلة بينما في الاحياء الشعبية قد تغيب الكهرباء ليوم كامل دون مبرر.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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