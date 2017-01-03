اليمن يجدد تضامنه مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب

جدد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور تضامن اليمن مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة القوى الإرهابية والتكفيرية ودعمه لإحلال الاستقرار وإنهاء الأزمة في سورية.

وقال بن حبتور خلال استقباله اليوم القائم بأعمال السفارة السورية في اليمن الحكم دندي: “إن اليمنيين ينظرون بكبرياء واعتزاز للانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب والتي مثلت معركة حلب وانتصار الجيش فيها أحد عناوينها وتحولاتها الاستراتيجية”.

وأشار بن حبتور إلى “الأثمان الباهظة التي يدفعها البلدان في مواجهة مخططات أعداء الأمة” منوها في الوقت نفسه “بالدور المسؤول والأخلاقي الذي يضطلع به الأعلام السوري في وجه العدوان الذى يتعرض له الشعب اليمني والمساهمة في فضح جرائمه”.

وأعرب بن حبتور عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وخاصة في ظل الظروف الراهنة بما يعزز من صمود الشعب اليمني وينسجم والواقع المتميز الذى تعيشه دوماً علاقات التعاون والأخوة السورية اليمنية.

من جانبه أشار القائم بأعمال السفارة السورية في صنعاء إلى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الشعبين السوري واليمني معرباً عن شكر سورية وتقديرها لمواقف الشعب اليمني النبيلة والأصيلة تجاه أشقائهم في سورية.

ولفت دندي إلى الحرص المتبادل على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بما ينسجم والعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين مؤكداً أن “سورية كانت ولا زالت وستظل مع خيارات الشعب اليمني في الانتصار لقضاياه الوطنية ومواجهة التحديات الراهنة”.

وجرت خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري واليمني كما تم بحث الأوضاع الراهنة التي يمر بها البلدان وما يتعرضان له من عدوان وحرب إرهابية بتمويل مباشر من النظام السعودي ومشيخات الخليج.

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