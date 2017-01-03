روحاني: الدبلوماسية والمقاومة وجهان لعملة واحدة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الدبلوماسية والمقاومة وجهان لعملة واحدة مشددا أنه لا جدوى من الدبلوماسية من دون المقاومة وأن المقاومة لا يمكن أن تحقق شيئا من دون الدبلوماسية.

وأشار روحاني في مقابلة متلفزة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني اليوم إلى الأزمات التي تعيشها بعض دول المنطقة ومنها سورية وقال “لا يمكن تسوية هذه الأزمات إلا بالحلول الدبلوماسية والسلمية ونحن نؤكد وقوفنا إلى جانب سورية شعبا وجيشا وقد اعتمدنا دبلوماسية فاعلة في هذا المجال”.

ونوه روحاني بالتعاون القائم حاليا بين إيران وبعض دول المنطقة حول الأزمة في سورية موضحا أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضطلع بدور بناء ومهم في المنطقة لكن البعض لم يكن يعترف سابقا بهذا الدور لكن معظم الدول في العالم أصبحت تقر اليوم بدور إيران البناء في إرساء الاستقرار في المنطقة”.

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