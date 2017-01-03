كبير من كبار الفدائيين ما خان ولا هان !!

3 يناير, 2017 - 1:43 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
كبير من كبار الفدائيين ما خان ولا هان !!

نعى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في بيان، مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران إيلاريون كبوجي “الذي ارتقى إلى جوار ربه في روما”.

وقال: “لقد كان المطران كبوجي بالنسبة لنا المثل الأعلى في مقارعة يهود التلمود حاملاً صليبه على درب الآلام في القدس، كبير من كبار الفدائيين الأوائل الذي ما خان ولا هان، وكان مدركا تماما أن فلسطين وقدسها الشريف وكنيسة القيامة في بيت لحم وربى الكرمل وحيفا ويافا وتل الربيع والنقب، هي البداية والنهاية في قلب الأمة وأنها لا بد أن تعود إلى أهلها ولو بعد حين”.

وختم حمدان “المجد والخلود لروحك المقدسة، والعهد لك بأن الكفاح من أجل تحرير فلسطين لن يستكين، حتى نرفع علم العروبة الذي رفعته دائما في ترحالك ونضالك هوية لك فوق أسوار القدس”.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
3 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

مقالات خاصة

خميس يؤكد: حلب ماتزال الرقم الصعب والدعم قائم

خميس يؤكد: حلب ماتزال الرقم الصعب والدعم قائم

علي رضا (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
الفسيفساء السورية..من رحم الحرب تنبض حباً وسلام

الفسيفساء السورية..من رحم الحرب تنبض حباً وسلام

هيا عيسى عبد الله ( خاص_الحدث نيوز) أكمل القراءة
مدير بموصفات قياسية..!

مدير بموصفات قياسية..!

هيا عيسى عبد الله (خاص-الحدث نيوز) أكمل القراءة
خبر عاجل