كبير من كبار الفدائيين ما خان ولا هان !!

نعى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في بيان، مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس المطران إيلاريون كبوجي “الذي ارتقى إلى جوار ربه في روما”.

وقال: “لقد كان المطران كبوجي بالنسبة لنا المثل الأعلى في مقارعة يهود التلمود حاملاً صليبه على درب الآلام في القدس، كبير من كبار الفدائيين الأوائل الذي ما خان ولا هان، وكان مدركا تماما أن فلسطين وقدسها الشريف وكنيسة القيامة في بيت لحم وربى الكرمل وحيفا ويافا وتل الربيع والنقب، هي البداية والنهاية في قلب الأمة وأنها لا بد أن تعود إلى أهلها ولو بعد حين”.

وختم حمدان “المجد والخلود لروحك المقدسة، والعهد لك بأن الكفاح من أجل تحرير فلسطين لن يستكين، حتى نرفع علم العروبة الذي رفعته دائما في ترحالك ونضالك هوية لك فوق أسوار القدس”.

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