ترامب يؤكد أن بيونغ يانغ لن تمتلك صاروخاً قادراً على بلوغ الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساء الاثنين أن بيونغ يانغ لن تمتلك أبداً صاروخاً قادراً على الوصول الى الأراضي الأميركية، وذلك ردا ً على اعلان الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده بلغت “المراحل الأخيرة” قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات. وقال ترامب في تغريدة إن “كوريا الشمالية أكدت لتوها أنها في المراحل الأخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على بلوغ الأراضي الأميركية، هذا لن يحصل!”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قال في خطاب بمناسبة العام الجديد “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات”، مؤكدا أن بيونغ يانغ اكتسبت في 2016 “صفة القوة النووية”، وباتت بذلك “قوة عسكرية لا يستطيع اقوى الأعداء المساس بها”.

واجرت بيونغ يانغ خلال 2016 تجربتين نوويتين واطلقت صواريخ عدة في اطار سعيها الحثيث لحيازة صواريخ مزودة برؤوس نووية قادرة على استهداف الاراضي الاميركية.

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