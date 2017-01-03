استهداف قرية الربيعة للمرة الثالثة بالقذائف الصاروخية

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت:” بأن الإرهابيين المنتشرين في الريف الشمالي الغربي قصفوا فجر اليوم بـ 4 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في قرية الربيعة غرب مدينة حماة بـ18كم ما تسبب ” بإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل دون وقوع اصابات بين المواطنين”.وهي المرة الثالثة التي تستهدف فيها القرية خلال الساعات الأخيرة من يوم أمس واليوم

يذكر أن المجموعات المسلحة المنضوية في أغلبها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” تتخذ من بعض قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي منطلقا لشن الاعتداءات على القرى الآمنة وتستهدفها بالقذائف التي اسفرت عن وقوع ضحايا بين المواطنين معظمهم أطفال ونساء.