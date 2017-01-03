إعفاءات وإلغاء تراخيص وإنجازات إسعافية في حلب

3 يناير, 2017 - 4:24 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
إعفاءات وإلغاء تراخيص وإنجازات إسعافية في حلب

في إطار جولة الحكومة السورية برئاسة عماد خميس و14 وزير إلى مدينة حلب تم اتخاذ العديد من الإجراءات العملية في سياق إعادة تأهيل البنى التحتية للمحافظة وخلق ظروف معيشية  ملائمة لعودة أهالي حلب إلى منازلهم.

حيث أفادت مصادر ميدانية للحدث نيوز عن إعادة تشغيل معمل الراموسة بجهود جبارة من وزير النفط وتوجهاته لحل الازمة بالنسبة للمحروقات  مما أسهم في إنفراج أزمة الغاز كما تشهد الكازيات عملية تعبئة مادة البنزين بشكل اعتيادي ولايوجد اي ازدحام وهناك راحة كاملة لدى جميع اصحاب السيارات الخاصة والعامةبحسب ما أفاد به المصدر .

من جهة أخرى قام عبدالله المغربي وزير التجارة المحلية بإعفاء مدير التجارة الداخلية في حلب بعد جولته إلى المديرية بسبب ما شاهده من ترهل وضعف وإهمال في أدار المديرية وعدم القيام بواجباتها بالشكل المطلوب

كذلك قام المغربي بإلغاء رخصة مخبز السريان القديم لعدم قيام صاحبه بإستثمار طاقة المخبز الانتاجية بشكل صحيح إضافة لسوء الخبز ورداءة الانتاج والتلاعب بمواصفات ومستلزمات إنتاج الرغيف

وفي سياق آخر تم ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻘﻮﺗﻠﻲ ﻭﺳﻂ ﺣﻠﺐ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺗﺮ ﻭﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻒ

المصدر: رصد الحدث نيوز
3 يناير, 2017

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