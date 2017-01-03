الخارجية اللبنانية تتابع مقتل أمين بكري في لاوندا

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين عبر المدير العام للمغتربين هيثم جمعة والقائم بالاعمال بالوكالة لسفارة لبنان في جنوب إفريقيا المعتمدة لدى أنغولا آرا خجاطوريان، مقتل رجل الاعمال اللبناني أمين بكري مواليد عام 1961 من بلدة صير الغربية – قضاء النبطية، والذي تعرض لعملية إطلاق نار منذ يومين في إحدى ضواحي العاصمة لاوندا، مما أدى الى مقتله.

يشار الى أن معتمد البعثة في دولة أنغولا محمد نسر يتابع الموضوع مع السلطات الأمنية الانغولية لإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة لكشف الجناة وتوقيفهم.

وأجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالا بالوزير جبران باسيل طالبا منه تكثيف الاتصالات بالجهات المعنية للتسريع في التحقيقات وملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، وقام الوزير باسيل بإجراء اللازم.

وكان جمعة اكد للعهد أنّ الوزارة تتابع قضية رجل الأعمال اللبناني المغترب الذي قتل في إنغولا أمين بكري على مدار الساعة، مشدداً على أن الاتصالات مع الدولة الإنغولية قد تفضي الى نتائج قريبة لمعرفة ملابسات الحادثة التي تبين أنها نتجت بداعي السرقة.

كما رجّح جمعة أن ينطلق جثمان المغدور بكري من مطار إنغولا غدا الاربعاء، موضحاً أن الوزارة تقوم بواجباتها وتتابع القضية بإيعاز من وزير الخارجية جبران باسيل.

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