عون: العهد الجديد انطلق وسننقذ لبنان

أكد الرئيس ميشال عون أن “الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة”.

وفي كلمة له خلال استقباله قنصل لبنان العام في جده زياد عطالله مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية، اشار عون إلى أن “عددا من الوزراء سيرافقونه في الزيارة للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلب تنسيقا وتعاونا بين لبنان والسعودية”، مؤكدا أن “انطلاقة العهد الجديد بدأت عبر تفاهم الجميع على انقاذ لبنان من اي تدخلات بشؤونه او ان يتدخل هو بشؤون الآخرين”.

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