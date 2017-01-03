الوسوف:”المطران كبوتشي” كان شوكة في حلق إسرائيل

نعى سلطان الطرب جورج وسوف المطران هيلاريون كبوتشي الذي توفي في روما عن عمر يناهز الـ94 عاماً، وهو المعروف بالمطران المناضل وداعم المقاومة والقضية الفلسطينية، الذي اعتقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً بسجنه مدة 12 عامًا، قبل نفيه إلى إيطاليا.. ولم يتخلى المطران كابوتشي عن دعمه للقضية الفلسطينية، فبعد ضبطه وسجنه بسبب نقله السلاح للمقاومين الفلسطينيين وأسره ونفيه، واصل الأب كابوتشي مسيرته الداعية لدعم القضية الفلسطينية في كثير من دول العالم.

وكتب جورج وسوف على حسابه عبر “فايسبوك”: “غاب عنّا جميعاً رمز المقاومة والحرية والنزاهة مطران القدس في المنفى ورمز العروبة الذي كان شوكة في حلق اسرائيل.. تعازينا الحارة إلى فلسطين وسوريا وجميع الشعوب التي تؤمن بالحرية.. كان صديقاً حميماً لأخي وحبيبي ومستشاري الدكتور خليل التوبات، إلى جنّات الخلد يا سيدنا المطران”.

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