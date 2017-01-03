بالوثائق: تعيينات تتساقط بالمظلات.. أبو صعب باقٍ بالتكليف!

يوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني المنصرم، وبينما كان الوزراء يشدون الرحال ليغادرون وظائفهم مع تكليف الرئيس سعد الحريري بمهام تشكيل حكومة العهد الأولى، ثمة من كان يطبخ في الخفاء “طبخة البحص” تبقي طيفه موجوداً وإن غادر وزارة تربية باتت كمغارة علي البابا.

في هذا اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني تساقطت التعيينات بالجملة على ملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، فطافت الـ”هيليكوبتر” فوق رؤوس “الحاشية” لترمي أوراقاً تجعل من التابعين أمراً واقعاً بإمضاء وزير ورئيسة مركز عينها قبل عامين. حصل ذلك على الرغم من دخول الحكومة حيز تصريف الأعمال.

أكثر من 45 مرسوم تعيين داخلي صدر في ليلة واحدة في المركز التربوي للبحوث والإنماء لملء الشواغر التي أنتجت أساساً عن قصد. تثبت مجموعة وثائق حصل عليها موقع “الحدث نيوز” حصول “فوضى التعيينات هذه” حيث أن رئيسة المركز السيدة ندى عويجان أصدرت هذه القرارات على عجل وهي تشتمل على أربعة قرارات تكليف لرؤساء مصالح بالإضافة إلى نحو 40 قرار تكليف لرئيس وحدة، وللمفارقة أن هؤلاء غالبيتهم من المقربين من الوزير السابق الياس أبو صعب ومحصورين بطائفة محددة.

المسألة ليست طائفية أبداً، لكن هناك تساؤل يطرح عن أسباب هذه التعيينات “الجامعة” في يوم واحد حيث تلفت الوثائق أن تاريخ إصدار القرارات وتوقيعها من الوزير تمت في نفس اليوم، أي السابع عشر من شهر تشرين الثاني. هنا، تلفت مصادر “الحدث نيوز” أن الروتين الإداري يجبر هذه الوثائق على أن تبقى مدة أقلها ثلاثة أيام بين وجودها في قلم المركز التربوي ووصولها إلى قلم وزارة التربية، لكن المفارقة في القرارات أعلاه، أنها صدرت في نفس اليوم، أي السابع عشر من تشرين الثاني الجاري ووقعت في نفس اليوم أيضاً، فيخل إليك أن هذه القرارت صدرت ووقعت على عجل على مكتب الوزير في الوزارة!

التساؤلات هذه تنسحب أيضاً على الدوافع لمثل هذا الكم الهائل في التعيينات التي سقطت في يوم واحد وكأن “يوم القيامة آتٍ” عن الأسباب، أسباب تفريغ المركز من الموظفين الأصيلين والإستعاضة عنهم بالمكلفين، عن عدم شمل التوازنات الطائفية بالتعينات الجديدة!

هناك من يردّد في المركز التربوي “المبطلة قدراته” بفعل قرار الوزير السابق الياس أبو صعب، إخراجه من معادلة الإمتحانات ووضع شركة “مكننة وإحصاءات” مكانه، عن أن هناك قرار بالالتفاف على تعيين وزير جديد بتثبيت المقربين من الوزير السابق في مراكز داخل الوزارة، كي يبقى طيفه موجوداً بقرار بالتكليف!

وثائق التعيين أعلاه هي جزء من مجموعة كبيرة من القرارت التي لا تنحصر في المركز التربوي بل تتعداه إلى ملاك الوزارة الداخلي.. سترد في وقتها على أن تكون مادةً نضعها بعهدة الوزير الجديد مروان حماده لكي يعيد المياه إلى مجاريها وينهي معضلة المستشارين والأتباع هذه، خاصة وأن حماده مشهود له بحرصه على إنتظام الأعمال.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا بعد هذا الكم من التعيينات، لماذا إصدار 41 مذكرة تكليف دفعة واحدة وعلى عجل؟ ولماذا حصر المراكز الحساسة والمهمة بتمثيل شخصيات مقربة من الوزير السابق عبر إقترابها من السيد ج.ي الذي له اليد الطولى في إدارة ملفات حساسة في الوزارة أبرزها مشروع ALP المتخصص بتدريس الطلاب السوريين (سنكشف تفاصيله بموضوع خاص) بمعزل عن المهمة المعين فيها. ونذكر من هذه المراكز المهمة رؤوساء مكاتب الاعداد والتدريب، البحوث التربوي، التجهيزات التربويه.. ألخ.

وما يثير الإنتباه أكثر هو إختلاق مراكز غير موجودة ضمن هيكلية المركز وإشغالها لشخصية مقربة. وتؤكد مصادر “الحدث نيوز”، أن السيد “ش.م” كان قد استحدث له مركز مساعد مدير اداري علماً شغله لفترة محدودة وهذا المركز ليس موجودا في الهيكلية ولاحقا كلف بموجب القرارات اعلاه، علماً ان “ش.م” مقرب من السيد “ج.ي” الذي يصنف على انه من المقربين للوزير السابق.

واللافت أن رئيسة المركز، السيدة رندى عويجان، قد سارعت للرد على ما سلف اعلاه قبل نشره بانية، وفق مصادر متقاطعة، على تسربيات وردتها وتتعلق بنية تعميم ما حصل من تعيينات على وسائل الإعلام.

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