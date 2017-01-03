عطل إلكتروني يعرقل العمل في مطارات أمريكية

3 يناير, 2017 - 5:06 مساءً المصدر: وكالات
عطل إلكتروني يعرقل العمل في مطارات أمريكية

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة إنها واجهت مشكلة بأجهزة الكمبيوتر دامت نحو 4 ساعات وأثرت على العمل في عدة مطارات وتسببت في طوابير وتأخر في مراجعة وثائق الهجرة.

وقالت جنيفر إيفانيتسكاي المتحدثة باسم الإدارة في بيان، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني: “حاليا ليست هناك أي مؤشرات على أن العطل جنائي”.

وتابعت أن العطل استمر من حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون في مطار محلي أن المطارات في أماكن مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي وبوسطن وأتلانتا لم تتأثر.

وقالت المتحدثة: “خلال العطل الفني كان بإمكان إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالأمن القومي، وجرى فحص جميع المسافرين وفقا للمعايير الأمنية”.

وأوضحت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في مختلف المطارات، حيث كان المسافرون يحاولون إنهاء الإجراءات في إدارة الهجرة والجمارك

المصدر: وكالات
3 يناير, 2017
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