“داعش” تستنفر في الشدادي..والسبب؟

قام تنظيم “داعش” بنقل كافة عناصره من ما يسمى المهاجرين من خطوط التماس مع ميليشيات “قوات سورية الديمقراطية ” “ووحدات الحماية الكردية “جنوب وجنوب غرب مدينة الشدادي واستبدالهم بعناصر محليين .

وبحسب مصادر خاصة فإن هذا الاجراء يأتي بهدف التجهيز لشن هجوم واسع على نقاط “قسد” و”وحدات الحماية الكردية” في المنطقة بالاعتماد على عناصر داعش المحلين وابعاد عناصره الاجانب عن مواقع الخطر حفاظا عليهم ،

ولفت المصدر الى ان التنظيم نقل الاجانب من قرية الزيانات جنوب الشدادي الى ناحية مركدا كما قام بارسال تعزيزات كبيرة الى قرى الحريري والفدغمي حنوب وجنوب شرق الشدادي بالتزامن مع شن هجوم على مواقع “قسد “في الجهة الجنوبية الغربية من الشدادي وتحديدا على قرية المالحة .



وبناء على هذه المعطيات فإن “داعش” قد يسترجع مواقعه التي خسرها جنوب الشدادي مستغلا عدم وجود نية ل “قوات سورية الديمقراطية” للتقدم في المنطقة لا نشغالهم في حملة تحرير ريف الرقة الغربي التي بدأت منذ اكثر من 20 يوما حرروا خلالها ما يقارب 110 قرية في المنطقة غالبيتها مواقع ليست على مستوى من الاهمية كونها تقع ضمن حوض نهر الفرات الذي يعتبر خاليا من التجمعات السكانية الكبيرة

وفي سياق متصل فقد تناقلت تنسيقيات تابعة لميليشيات المعارضة المسلحة عن جلب تعزيزات ل “داعش” من الريف الشرقي لدير الزور إلى ناحية مركدا وتحصينها بشكل كبير من قبل التنظيم وتعزيز المواقع الأمامية التي تعتبر نقاط مواجهة مع قوات “قسد” ومن المتوقع ان يشن التنظيم هجوما عنيف جنوب الشدادي في الايام القادمة .

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