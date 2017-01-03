هذا ما يحدث لك بعد معانقة الشخص الذي تحبه!

عانق الإنسان شخص آخر ليظهر له الحب، الحنان، المودة، الدعم… إلا أن ما لا تعرفونه عن العناق ان له فوائد صحية كبيرة على جسم الإنسان بجانب الفوائد النفسية والمعنوية له.

مصدر مهم للطاقة:-

تزيد المعانقة من مستويات هرمون الأوكسيتوسين، المسؤول عن شعور الإنسان بالفرح والارتياح. إن هذا الهرمون هو أيضاً مسؤول عن الطاقة الموجودة في جسم الإنسان. بالإضافة الى ذلك، إن هذا الهرمون يحسّن مزاج الفرد ويؤثر إيجاباً على صحته العقلية لأنه يجعل الإنسان يشعر بأنه محبوب.

الشعور بالطمأنينة:-

تعتبر المعانقة وسيلة للتعبير عن المشاعر من دون الحاجة الى التلفظ بأي حرف أو كلمة، كما إنها وسيلة أيضاً لإظهار تشجيعنا للشخص الآخر ودعمنا له، كي يشعر بالطمأنينة.

محاربة الأمراض:-

يتفق الأطباء على أن المعانقة تقوي الجهاز الإنسان المناعي، كما إنها تحارب مرض الاكتئاب. كما إن العناق يمكن أن يكون أيضاً وسيلة لمحاربة الفيروسات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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