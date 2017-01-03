قصة غرام سريّة بين مايا دياب وراغب علامة

3 يناير, 2017 - 5:42 مساءً المصدر: وكالات
قصة غرام سريّة بين مايا دياب وراغب علامة

ذكر موقع الديار اللبناني بان الفنانة مايا دياب والفنان راغب علامة يعيشان قصة غرام سرية بعيدة عن الاضواء، حسب ما ذكر الموقع. 

وأضاف الموقع بان الفنانان يلتقيان بسرية تمامًا، من دون معرفة أحد، ولا تجري اللقاءات في بيروت بل في باريس أو جنيف أو لندن، كما أن القصة عميقة جداً، مع العلم أن راغب علامة أصبح قريب جداً من مايا، بالاضافة إلى أن دياب أصبحت قريبة جداً منه.

وتم الكشف عن انهما يفكران بإضافة الى العلاقة الغرامية بينهما، في انتاج عمل فني مشترك قد يشكل مفاجأة في العالم العربي نظراً لضخامته في البوم مؤلف من 3 أغاني سيترك أثرا كبيرا ويتولى 3 شعراء مهمين جدا من مصر وضع كلمات الاغاني كذلك سيضع الالحان ملحنين اثنين الحان الاغاني الثلاثة.

المصدر: وكالات
3 يناير, 2017
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