إصدار حكم بالإعدام رميا بالرصاص في حق عريف بالجيش التونسي

3 يناير, 2017 - 6:15 مساءً المصدر: وكالات
إصدار حكم بالإعدام رميا بالرصاص في حق عريف بالجيش التونسي

أصدرت المحكمة الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، حكما بالإعدام رميا بالرصاص في حق العريف قاتل الطفل ياسين بمنطقة الملاسين بالعاصمة العام 2016.

وأفاد “راديو شمن إف إم” التونسي، نقلا عن محامي الدفاع عن عائلة الطفل ياسين، زبير اليحياوي، بأن المحكمة الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة أصدرت حكما بإعدام القاتل رميا بالرصاص.

تجدر الإشارة إلى أن القاتل قام، صباح الـ17 من مايو/أيار 2016، بخطف الطفل ياسين العويشري وهو في طريقه إلى الروضة صحبة شقيقته، واقتاده إلى إحدى الغابات وقام بالاعتداء عليه جنسيا ثم ذبحه بواسطة قطعة بلّور.

جدير بالذكر أن مسيرة ضخمة لأهالي الملاسين خرجت في الـ24 من مايو/أيار 2016، في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة، مطالبين بإعدام قاتل الطفل ياسين.

المصدر: وكالات
3 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

مقالات خاصة

خميس يؤكد: حلب ماتزال الرقم الصعب والدعم قائم

خميس يؤكد: حلب ماتزال الرقم الصعب والدعم قائم

علي رضا (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
الفسيفساء السورية..من رحم الحرب تنبض حباً وسلام

الفسيفساء السورية..من رحم الحرب تنبض حباً وسلام

هيا عيسى عبد الله ( خاص_الحدث نيوز) أكمل القراءة
مدير بموصفات قياسية..!

مدير بموصفات قياسية..!

هيا عيسى عبد الله (خاص-الحدث نيوز) أكمل القراءة
خبر عاجل