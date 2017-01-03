إصدار حكم بالإعدام رميا بالرصاص في حق عريف بالجيش التونسي

أصدرت المحكمة الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، حكما بالإعدام رميا بالرصاص في حق العريف قاتل الطفل ياسين بمنطقة الملاسين بالعاصمة العام 2016.

وأفاد “راديو شمن إف إم” التونسي، نقلا عن محامي الدفاع عن عائلة الطفل ياسين، زبير اليحياوي، بأن المحكمة الإبتدائية العسكرية في تونس العاصمة أصدرت حكما بإعدام القاتل رميا بالرصاص.

تجدر الإشارة إلى أن القاتل قام، صباح الـ17 من مايو/أيار 2016، بخطف الطفل ياسين العويشري وهو في طريقه إلى الروضة صحبة شقيقته، واقتاده إلى إحدى الغابات وقام بالاعتداء عليه جنسيا ثم ذبحه بواسطة قطعة بلّور.

جدير بالذكر أن مسيرة ضخمة لأهالي الملاسين خرجت في الـ24 من مايو/أيار 2016، في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة، مطالبين بإعدام قاتل الطفل ياسين.

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