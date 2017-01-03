الجميّل يعرب عن ألمه لفقدان الياس وارديني باعتداء اسطنبول

3 يناير, 2017 - 7:03 مساءً المصدر: مواقع
الجميّل يعرب عن ألمه لفقدان الياس وارديني باعتداء اسطنبول

أعرب النائب نديم الجميل عن ألمه الكبير لفقدان الشاب الياس وارديني في الهجوم الارهابي باسطنبول.

وقال الجميل خلال مأتم وارديني: “إن الارهاب لا لون له ولا هوية، وإن الاشرفية التي تحب الحياة، تدفع في كل مرة ضريبة الدم وتخسر خيرة شبابها في أعمال إجرامية مُدانة”.

وأوضح نديم الجميل أن “الياس الذي عرفته من قبل، كان ينظر الى المستقبل بأمل وفرح، سنفتقده وسيفتقده أصدقاءه ورفاقه طاقةً في العطاء والمحبة”.

وأضاف “انني أتقدم بالمناسبة الأليمة من عائلات الشهيدين هيكل مسلّم وريتا شامي اللذين سقطا أيضاً شهيدين في هذا الحادث الإجرامي الذي أدمى القلوب”.

المصدر: مواقع
3 يناير, 2017

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