الجيش السوري يدخل بسيمة..

3 يناير, 2017 - 7:47 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
الجيش السوري يدخل بسيمة..

تمكنت آليات ومقاتلي الجيش السوري والقوات الحليفة  من الدخول إلى قرية بسيمة في وادي بردى بريف دمشق.

حيث أفادت مصادر خاصة للحدث نيوز أن أليات الجيش السوري ومقاتليه  استطاعوا السيطرة على مزارع التوت وساحة التوت وكامل جمعية العنقاء وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع “جبهة النصرة” في قرى بسيمة والفيجة في وادي بردى منذ عشرة ايام بهدف استعادة السيطرة على المنطقة واعادة المياه الى دمشق بعد انقطاعها لاكثر من عشرة ايام عن مدينة دمشق.

يذكر أن أكثر من 1300 شخص من عائلات وادي بردى تمكنوا من الهرب إلى مناطق الديماس حيث استقبلهم الجيش السوري والهلال الاحمر وتم تأمين مأوى ومستلزمات الاقامة بمساعدة الهلال الاحمر ومحافظة ريف دمشق

المصدر: رصد الحدث نيوز
3 يناير, 2017

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