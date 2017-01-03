“النصرة” تفضح داعميها..نحن في وادي بردى

نشر أمير “جبهة النصرة ” في وادي بردى المدعو أبو هاشم التلي والمعروف بلقب “القلموني” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يؤكد فيها بقاء مجموعات “النصرة” التي وصفها بـ”المجاهدين” طوال أربعة أيام من القتال على جبهات وادي بردى، زاعماً أن عناصره تمكنت من إيقاع خسائر بشرية في صفوف الجيش السوري.

هذه التغريدة جاءت بمثابة الفيصل لما زعمت به بعض وسائل الاعلام وبعض الجهات العربية والدولية عن كون منطقة “وادي بردى” خالية من وجود تنظيم “جبهة النصرة”، مدعية خرق الجيش السوري لاتفاقية الهدنة

وتتزامن هذه التغريدات مع دعوات من قادة الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية لأقرانهم في وادي بردى بالعمل على تحويل مجاري الصرف الصحي في منطقة الوادي إلى مجرى نهر بردى بهدف تلويث النهر بما يمنع الحكومة السورية من الاستفادة منها كمصدر بديل لمياه الشرب في العاصمة التي يقطنها أكثر من 6 ملايين مدني في الوقت الحالي. بحسب ماتم رصده من تسريباتعبر تنسيقياتهم

يذكر بأن الاتفاق القاضي بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية لا يشمل منطقة وادي بردى، ولا تعد العمليات العسكرية بهدف تحرير المنطقة خرقاً للاتفاق وذلك لاستثنائه الجبهات التي تتواجد فيها “جبهة النصرة” والفصائل التابعة لها و”تنظيم داعش”.

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