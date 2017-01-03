وزير الداخلية الألماني يدعو إلى إنشاء مراكز فدرالية لترحيل المهاجرين

دعا وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، إلى تشديد قوانين الهجرة المعمول بها حاليا في بلاده على خلفية الهجوم على سوق هدايا عيد الميلاد في برلين والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وفي مقالة نشرها الوزير في صحيفة “فرانكفورتير ألغيماينيه تسايتونغ”، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، أعرب دي ميزيير عن دعمه لفكرة إنشاء مراكز فدرالية لترحيل المهاجرين الذين رفضت السلطات الألمانية تقديم حق اللجوء لهم.

وأوضح دي ميزيير، قائلا: “من الممكن، وفقا للقوانين (الألمانية)، إقامة مثل هذه المراكز الآن، ومن الممكن نشر معظمها بالقرب من المطارات”.

وشدد دي ميزيير على أن المهمة الأساسية لهذه المراكز ستتمثل بالتخفيف من الضغط على الأراضي الفدرالية.

واعتبر وزير الداخلية الألماني أيضا أنه يجب توسيع صلاحيات السلطات الفدرالية في مجال احتجاز وترحيل المهاجرين حال تشكيلهم تهديدا لأمن البلاد.

كما أشار دي ميزيير إلى دعمه لتوسيع صلاحيات المصلحة الفدرالية للقضايا الجنائية والشرطة الفدرالية، مشددا على ضرورة ضمان أمن ألمانيا على المستوى الفدرالي بالدرجة الأولى.

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