نسوا مقص جراحة في بطنه 18 عاماً

ظل مقص جراحي في بطن فيتنامي طيلة 18 عاماً دون أن يدري إلى أن استخرجه الأطباء أخيراً.

وقد نقل التلفزيون الرسمي عن ما فان نهات البالغ من العمر 54 عاماً قوله إن الأطباء نسوا المقص على الأرجح في بطنه عام 1998 بعدما خضع لجراحة عاجلة بعد حادث مروري.

وقال نهات إنه كان يشعر بألم على فترات وإن الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة إلا أن أشعة سينية أجريت له بنهاية العام الماضي أظهرت أن السبب هو مقص جراحي.

وفي هذا الاطار قالت ترينه تي لونج مديرة مستشفى باك كان للتلفزيون إن المسؤولين يحاولون معرفة من الذي ترك المقص في بطن نهات. وأضافت: “حتى لو كانوا تقاعدوا سنبلغ عنهم… هذا درس لجميع الأطباء”.

وتجدر الاشارة الى ان الأخطاء الطبية شائعة في فيتنام، اذ انه وخلال العام الماضي أجرى أطباء عمليتين جراحيتين على أطراف ليست هي محل الشكوى وشخص آخرون حالة ثلاثة رجال على أنها حمل.

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