“فتح الشام”تتلقى ضربة موجعة ثانية في ريف إدلب

استهدفت طائرات حربية مقرًا لجبهة “فتح الشام” بين بلدتي سرمدا وكفردريان، في ريف إدلب على الحدود السورية- التركية عصر اليوم، الثلاثاء 3 كانون الثاني.

وفي تفاصيل الخبر ذكرت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن تنفيذ التحالف الدولي أربعة غارات جوية هزت المنطقة لتستهدف أكبر مقرات ميليشيا”فتح الشام” في جبل سرمدا ،حيث أسفرت الغارات عن وقوع عشرات القتلى والجرحى بين صفوف عناصر ” الجبهة” فيما لم يعلن التحالف الدولي عن عملية من هذا النوع.

هذا وقد تناقل “ناشطون “معارضون عبر صفحات تنسيقيات تابعة للمعارضة المسلحة أن الطائرة التي استهدف أطراف سرمدا، هي قاذفة أمريكية عملاقة من طراز “B52″، وأشاروا إلى أنها ألقت أربعة صواريخ شديدة الانفجار.

يذكر أن “فتح الشام” تلقت ضربة موجعة مساء الأحد، إثر استهداف طائرة دون طيار، سيارتين تقلان قياديين فيها، وتسببت بمقتل ثلاثة منهم وهم: “خطاب القحطاني”، سعودي الجنسية، و”أبو عمر التركستاني”، و”أبو مصعب الديري”، من أصل 12 شخصًا.



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