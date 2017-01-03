كم يجب أن توفر يومياً لتصبح مليونيراً؟!

3 يناير, 2017 - 7:44 مساءً المصدر: وكالات
كم يجب أن توفر يومياً لتصبح مليونيراً؟!

يعتقد البعض أن جمع الثروة والملايين يحتاج إلى الكثير من الجهد والمشاريع الكبيرة، لكن الخبراء يقولون إن بالإمكان جمع مليون دولار من خلال التوفير بشكل يومي.
ويشرح ديفيد باتش مؤلف كتاب “سمارت كوبلز فينيش ريتش” كم يجب أن توفر بشكل يومي في كل مرحلة من مراحل حياتك، حتى تتمكن من جمع مليون دولار بعمر 65 عاماً، بحسب ما أوردت صحيفة بيزنس إنسايدر الأميركية.
يقول باتش إن المفتاح الرئيسي لتحقيق ذلك هو التوفير بعمر صغير قدر الإمكان، وللتأكيد على أهمية الوقت في هذه العملية، قام بحساب ما يجب عليك توفيره بشكل يومي للوصول إلى هذا الهدف.
وفي حال بدأت بالتوفير في عمر 55 عاماً، فأنت بحاجة إلى توفير 156.12 دولار في اليوم أي بمعدل 56.984 دولار في السنة، أما إذا بدأت بعمر 50 عاماً فأنت بحاجة إلى توفير 73.49 دولار يومياً، وبمعدل 26.824 دولار في العام.
إذا بدأت بالتوفير بعمر 45 عاماً، فأنت بحاجة إلى توفير 38.02 دولار في اليوم أي بمعدل 13.879 دولار في السنة، أما إذا بدأت بعمر 40 عاماً فأنت بحاجة إلى توفير 20.55 دولار يومياً، وبمعدل 7.500 دولار في العام.
إذا بدأت بالتوفير بعمر 35 عاماً، فأنت بحاجة إلى توفير 11.35 دولار في اليوم أي بمعدل 4.144 دولار في السنة، أما إذا بدأت بعمر 30 عاماً فأنت بحاجة إلى توفير 6.75 دولار يومياً، وبمعدل 2.317 دولار في العام.
إذا بدأت بالتوفير بعمر 25 عاماً، فأنت بحاجة إلى توفير 3.57 دولار في اليوم أي بمعدل 1.304 دولار في السنة، أما إذا بدأت بعمر 20 عاماً فأنت بحاجة إلى توفير 2.00 دولار يومياً، وبمعدل 730 دولار في العام.

المصدر: وكالات
3 يناير, 2017
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