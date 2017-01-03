فتاة أميركية تعيش بهيكل عظمي إضافي!

سُجّلت 800 إصابة مؤكدة حول العالم، وفقاً للجمعية الدولية لما يعرف بـ”خلل التنسج الليفي المعظم المترقي” .

وبحسب النسخة الإسبانية من وكالة سي إن إن فجاسمين هي واحدة من 285 حالة مسجلة في الولايات المتحدة الأميركية.

تقول جاسمين: “هذا مرعب.. شيء لا أستطيع السيطرة عليه، يحاول الاستيلاء على جسدي تماماً”.

فقدت هذه الشابة ذات الثلاثة والعشرين عاماً القدرة على وضع كفيْها على كتفيها أو تحريك رقبتها.

يعرف أصدقاؤها والمحيطون بها أنه يجب عليهم الجلوس باتجاه جانبها الأيمن، لأن النظر في الاتجاه الآخر يتطلب منها أن تغير وضع جسدها بالكامل.

كما أنها تعاني ألماً بالغاً من أجل التقاط شيء من على الأرض بسبب العظام التي تنمو في ظهرها.

هذا الصيف وصل المرض إلى نصف وجهها الأيمن، مسبباً إغلاق فكها، وأصبح عليها دائماً أن تتناول طعاماً لا يتطلب منها فتح فمها لأكثر من سنتيمتر واحد.

قد يرجع السبب في نمو العظام إلى التعرض لصدمة أو سكتة دماغية أو السقوط، وقد يكون السبب مجهولاً تماماً.