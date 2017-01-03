اليمن.. مقتل 16 جنديا حكوميا في مواجهات مع “القاعدة” والحوثيين

قتل 16 جنديا يمنيا، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، في مواجهات مع مقاتلين من تنظيم “القاعدة” وأخرى مع الحوثيين، بحسب مصادر عسكرية ومسؤولين.

وقالت المصادر إن 15 مقاتلا من القاعدة وتسعة متمردين حوثيين قتلوا في أعمال العنف التي وقعت في مناطق بجنوب اليمن.

وفي محافظة أبين، نصب عناصر من القاعدة كمينا لقوة من الجيش كانت في طريقها لتنفيذ عملية على موقع يسيطر عليه الجهاديون في شرق مدينة شقرة الساحلية، وفق مصادر أمنية.

ووقع اشتباك أدى إلى مقتل 15 من “القاعدة” و11 جنديا. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل خمسة جنود.

وذكرت مصادر أمنية أن مقاتلي “القاعدة” استولوا على آليتين عسكريتين واسلحة خلال المواجهات.

وتواجه القوات الحكومية اليمنية، مدعومة منذ مارس/آذار 2015 بتحالف عربي تقوده الرياض، الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق يمنية عدة في مقدمتها صنعاء (شمال)، كما تواجه الجهاديين في جنوب وجنوب شرق البلاد.

واستغلت القاعدة وتنظيم “داعش” عدم استقرار اليمن لتعزيز وجودهما.

من جهة أخرى، دارت معارك مع المتمردين في محيط مدينة بيحان في محافظة شبوة. وقالت مصادر عسكرية إن تسعة متمردين وخمسة عسكريين بينهم ضابط قتلوا.

ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، على مدينة بيحان بحسب المصادر نفسها.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في اليمن خلف أكثر من سبعة آلاف قتيل منذ أكثر من 21 شهرا. وباءت جميع محاولات تسويته عبر التفاوض بالفشل.

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