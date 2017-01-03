قيادي في “درع الفرات” : هذا ما سنفعله..!

أعلن قائد ميليشيا “لواء السلطان مراد” المدعو فهيم عيسى أحد الفصائل المنضوية في عملية “درع الفرات” إنهم سيشنون قريباعملية كبيرة على مدينة الباب بريف حلب لتحريرها من تنظيم “داعش”. مؤكدا أن ميليشيا “الجيش الحر” سيتوجه عقب تحرير الباب إلى مدينة منبج بحسب ما صرح به.

هذا وقد أوضح عيسى عبر وكالة الأناضول قائلا: “نعد لشن عملية كبيرة حال تحسن الأجواء الجوية، على مدينة الباب قريبا وتحريرها من تنظيم الدولة”، مشيرا إلى أن الأخير يستخدم المدنيين في مدينة الباب كدروع بشرية.

وأوضح: “عندما بدأت العملية كان التنظيم يضع عرباته المفخخة بين المدنيين، وكان يتواجد حينها ما بين 40-50 ألف مدني في المدينة، إلا أن هذا العدد انخفض إلى ما بين 2-3 آلاف عقب هروب السكان ليلا رغم القنابل التي زرعها التنظيم على أطرافها”.

يذكر أن فصائل ميليشيا “درع الفرات” المدعومة من تركيا وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي تطبق منذ فترةحصارًا على مدينة الباب.