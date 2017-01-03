وزير الدفاع يشيد بالمساعدات السعودية إلى لبنان

رحب وزير الدفاع يعقوب الصراف بالمساعدات السعودية إلى لبنان.

وأكد وزير الدفاع أن “كل مساعدة للبنان، خصوصاً من السعودية، مرحب بها، وأنا مشارك في الوفد الذي سيزور المملكة الأسبوع المقبل”.

وأشار الصراف إلى “أننا لم نجتمع لدراسة جدول الأعمال، علماً أن الزيارة في حد ذاتها أهم من الهبة وإذا كانت ستأخذ حيزاً من المناقشات، فإن هذا لا ينفي أن الرحلة إلى السعودية استراتيجية وسياسية ومتقدمة”، مشدداً على أن “لبنان، في حكمه الجديد، منفتح على كل الدول العربية من دون استثناء”.

وفي سياق آخر تعقد الحكومة غداً أولى جلساتها بعد نيلها ثقة مجلس النواب، وسط آمال شعبية كبيرة، حيث كشف الصراف أن “أبرز بنود جدول الأعمال هو مرسوما النفط وبعض المساعدات والرحلات الخارجية والتسويات في ظل عودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية”.

وعن مسار عمل وزارة الدفاع شدد على أن “أولويتي هي الجيش، ثم الجيش ثم الجيش”.