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الوكالة الوطنية: سماع دوي انفجار قنبلة يدوية في مخيم عين الحلوة تبعها اطلاق نار في الهواء ولم يفد عن وقوع اصابات
3 يناير, 2017
- 8:58 مساءً
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3 يناير, 2017
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