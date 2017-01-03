أبو فاضل: 14 آذار هم من شنّ الحملة ضد زيارة مفتي سورية

اعتبر المحلل السياسي والمحامي جوزيف أبو فاضل أن جماعة “14 آذار” هم وراء الحملة التي شنت ضدي زيارة مفتي سورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون إلى لبنان.

وأوضح أبو فاضل السبب وراء زيارة المفتي حسون في تصريح نشره موقع “المحاور” قائلاً: “إن زيارة المفتي للبنان جاءت لتهنئة العماد ميشال عون برئاسة الجمهورية وتهنئة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالأعياد، مبيناً أن “زيارته لم تتجاوز ال3 ساعات ونصف أي لم يبت في لبنان وأنا كنت في تصرفه في حال حدوث أي شيء قانوني”.

ورداً على ما نشرته “كارول معلوف” من كلام مبتذل، يحوي إهانة للبطريرك الراعي والشيخ حسون، قال: “كارول معلوف صحفية تتكلم باسم “النصرة” وتعيش معهم وتعتز بذلك وكلامها لا يعنينا أبداً”.

ووجه أبو فاضل رسالة للمفتي حسون جاء فيها: “نقول للمفتي الشيخ حسون أنه مرحب به في بلده الثاني لبنان ومهما حاولوا أن يسببوا ضجيج، لن يقدم ولن يؤخر، شخص بمركز ديني بهذا المستوى العالي لايمكن لأحد أن يقف في وجهه وخاصة أنه المفتي العام الشرعي للجمهورية السورية الشقيقة”.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون استقبل مفتي الجمهورية السورية الشيخ بدر الدين حسون في 7/12/2016 برفقة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، لتهنئته بالمنصب الرئاسي.

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