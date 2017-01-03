الأشخاص الذين يشتمون هم الأكثر صدقاً من سواهم!

3 يناير, 2017 - 9:23 مساءً المصدر: وكالات
الأشخاص الذين يشتمون هم الأكثر صدقاً من سواهم!

الكثير منا يصادق اشخاص يطلقون عبارات نابية وشتائم، ووفق دراسة نفسية حديثة أظهرت ان هؤلاء الاشخاص عادة ما يكونون الاكثر صدقاً من غيرهم لانهم يعبرون عن مشاعرهم دون تزييف او خداع.

ويلجئ الاشخاص الى الشتائم بشكل متكرر أقل احتمالاً للكذب، كما ان الاشخاص الذين يستخدمون العبارات النابية على موقع “فيسبوك”، لا يكذبون لتجميل صورتهم أمام الآخرين، حسب ما قالت الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي وعلم الشخصية.

فيما يقول الأستاذ المساعد ديفيد سيلويل من جامعة كامبريدج: “هناك طريقتان للنظر إلى الأمر: فكثرة الشتائم أمر غير مقبول اجتماعياً، والشخص الذي يتلفظ بالعبارات النابية ينظر إليه على أنه شخص سيء، ومن جهة أخرى فإن عدم فلترة هذا النوع من الأشخاص لكلامهم يشير إلى أنهم لا يلجؤون إلى ذلك في حديثهم ولا يطلقون الأكاذيب”.

واجري استطلاعاً للرأي شمل 276 شخصاً، افاد معظمهم انهم يلجؤون  إلى الشتائم والألفاظ غير المهذبة للتعبير عن أنفسهم بشكل صادق، أو لتفريغ المشاعر السلبية المحتقنة بداخلهم، وليس لإهانة أو التقليل من شأن الآخرين، وفق ما توصل اليه الباحثون من نتائج.

كما ان اختبار آخر شمل أكثر من 74 ألف شخص على موقع “فيسبوك”، كشف ان أولئك الذين لجؤوا إلى الشتائم والعبارات النابية كانوا أقل احتمالاً للكذب والخداع، وذلك بعد دراسة بعض المؤشرات على الكذب عبر المنشورات والتعليقات التي ينشرها أصحاب هذه الحسابات على الموقع.

المصدر: وكالات
3 يناير, 2017
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