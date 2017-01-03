حاصباني يتابع ملف محمد بركات وحقيقة رفض المستشفيات استقباله

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ملف الطفل محمد بركات الذي قيل إن عدداً من المستشفيات رفض إستقباله، فإتصل شخصياً بعائلته واطمأن على وضعه الصحي مستفهماً عن حقيقة ما جرى.

وأوعز الوزير حاصباني إلى مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو متابعة الملف وفتح تحقيق فوري بالحادث لمعرفة الملابسات ومحاسبة أي طرف مقصر. وقد إستدعى الدكتور حلو الى الوزارة ادارة المستشفى المعني وإستمع اليها، كما تواصل مع العائلة وهو بانتظار حضور الاهل الى الوزارة ليبنى على الشيء مقتضاه.

تجدر الاشارة الى ان الطفل بركات لا يتلقى العلاج على نفقة وزارة الصحة لأنه مضمون وصندوق الضمان الاجتماعي مسؤول عن سير طبابته، وقد فتح الاخير بدوره تحقيقاً بالقضية.

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