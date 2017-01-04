عناوين وأسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 -1- 2017

عناوين الصحف المحلية ليوم الأربعاء 04-01-2017:

“السفير”:

«السفير» ١٣٥٥٢: تغيب.. ولا تنطفئ!

“النهار”:

مراسيم النفط أوّل غيث التوافق الحكومي

منفذ مجزرة اسطنبول من آسيا الوسطى ولا يزال فارّاً

مقتل 25 من “النصرة” بغارة على ادلب والهدنة مهددة

“السفير”… وداع العمر

الشريرُ لا يفهمُ رسالةَ المحبة

“الأخبار”:

تركيا: نصف استدارة في انتظار ترامب

تمديد لمجلس للنواب سنة إضافية؟

إسرائيل 2017: قلق من حزب الله والحلّ في سوريا

حيدر العبادي: مقتنع بالدعم الأميركي وترامب

المطران كبوجي: رحيل صامت في زمن «الاختلال»

“البناء”:

الجيش السوري يتقدّم في بردى… والمعارضة تريد شمولَ الهدنةِ «النصرةَ»

قانصو ينعى مطران المقاومة كبوجي… ولحود يدعو للنسبية والدائرة الواحدة

عون إلى السعودية والحكومة لإقالة يوسف وجنبلاط يفرمل خطة النفط

“الجمهورية”:

النفط: إعتراضات وملاحظات قبل المراسيم

المشوار الأخير

عن الدم النازف من تركيا..

لبنان كان مشروع “تركيا-2” إلى أن حصلت المفاجأة

المعارضة تجمّد مشاركتها في مفاوضات الأستانة

“اللواء”:

وداع رسمي وشعبي لضحايا اعتداء اسطنبول.. والجرحى يتماثلون للشفاء

رحيل المطران الفدائي هيلاريون كبوجي

جلسة النفط والكهرباء وقرارات التأديب اليوم تواجه باعتراض جنبلاطي

٢٥ قتيلاً من «فتح الشام» بينهم قادة في غارة للتحالف الدولي على ريف إدلب

“الديار”:

ملف النفط.. هل سيكون مناقصة شفافة ام محاصصة للسياسيين؟

لبنان ودع شهداء الإرهاب وأسئلة عن الأمن التركي وغيابه؟

“المستقبل”:

لبنان صفاً واحداً ضد الإرهاب: الدولة قوية وقادرة

رحلة الشهادة من اسطنبول الى بيروت.. واستنفار رسمي غير مسبوق

لبنان يودّع الياس ورديني وهيكل مسلّم

عالم يتغيّر.. تطرّف يتعاظم وانفتاح يتقلّص

أسرار الصحف المحلية ليوم الأربعاء 04-01-2017:

“النهار” – أسرار:

سبق مجلس الوزراء …

استبق وزير سابق قرار مجلس الوزراء (اليوم) بإعلانه أن الاتفاق تمّ على تعيين مدير عام جديد لـ”أوجيرو”.

مستشفيات لا تستقبل …

رفض أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة استقبال مريض لأنه بدأ علاجه في مستشفى آخر.

نقيب بلا مهنة …

نقيب إحدى المهن الحرة لا يمارس المهنة منذ مدّة بعيدة ومع ذلك يبقى على رأس النقابة.

مقاطعة الخليوي …

سأل مصدر في وزارة الاتصالات عن مصدر الحملة التي توزّع عبر الخليوي لاقفال الخطوط والامتناع عن إجراء مكالمات نهار الأحد المقبل.

“البناء” – خفايا:

برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، يُقام في النادي العسكري المركزي ـ المنارة، حفل توقيع كتاب العميد الركن المتقاعد صلاح جانبين بعنوان: «صناعة الأزمات وأسرار التفاوض»، الذي قدّم له مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وذلك اليوم الخميس 8 كانون الأول 2016، اعتباراً من الثالثة بعد الظهر ولغاية التاسعة مساءً.

“الجمهورية” – أسرار:

بلغ حوار غير مُعلن بين حزبَين مختلفَين تاريخياً مرحلة متقدّمة، لكن الطرفَين يتريثان في إنجازه كاملاً، إلى ما بعد الإنتخابات النيابية.

يتردّد في بعض الكواليس أن التحضيرات لرخصة ثالثة في قطاع مالي حسّاس قد شارفت على الإنجاز ويستعجلها بعض النافذين.

أبلغ زعيم سياسي حزباً بارزاً أن بعض التقسيمات الإنتخابية لا تتّصف فقط بالصفة التحجيمية

“المستقبل” – يقال:

ان زوّار مرجع نيابي علقوا على المفاضلة بين احتمالي البقاء على قانون الستين أو تأجيل الانتخابات النيابية العتيدة بالقول: «يبدو أن الكحل أفضل من العمى».

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