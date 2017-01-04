13 ألف عراقي نزحوا من الموصل في الأيام الـ5 الماضية

نزح نحو 13 ألف عراقي تاركين منازلهم في مدينة الموصل التي تشهد معارك دامية ضد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة.

وأوضح ستيفان دوجاريك، السكرتير الصحفي للأمم المتحدة، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، أن عدد الأشخاص الذين يغادرون الموصل بشكل يومي ازداد بنسبة 50%، من 1600 شخص إلى 2300 شخص في اليوم.

ونوه دوجاريك أن ازدياد عدد النازحين هذا يعود إلى تنشيط المرحلة الثانية لعملية تحرير الموصل من مسلحي “داعش”، مضيفا أن 130 ألف عراقي قد غادروا المدينة منذ بدء التحالف الدولي يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول عملية تحريرها.

وأكد المسؤول الأممي أن سكان أحياء الموصل التي تم تحريرها من قبضة الإرهابيين يتلقون من الأمم المتحدة مساعدات إنسانية تضم المياه، والمواد الغذائية، والحاجيات الضرورية.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية المشتركة بمساندة طيران الجيش تواصل عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتحرير هذه المدينة التي تعتبر مركز محافظة نينوى.

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