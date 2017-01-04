“القوات”: الدولة أثبتت أنها قادرة على تحمّل مسؤوليتها

4 يناير, 2017 - 9:03 صباحًا المصدر: الجمهورية
“القوات”: الدولة أثبتت أنها قادرة على تحمّل مسؤوليتها

كشفت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” أنّ “الدولة أثبتت في أوّل استحقاق مأسوي واجَهته بعد اكتمال نصابها الدستوري أنها قادرة على تحمّل مسؤوليتها، ما يُشعر المواطن اللبناني بعودة الدولة مرجعية يستطيع الاتّكاء عليها، وهذه الثقة بالذات تشكّل مطلباً مُلحاً للناس التي فقدت طويلاً تلك المرجعية”.

ورأت المصادر “انّ مواكبة الحدث المأسوي المُتصِل بالعمل الإرهابي في اسطنبول تؤشّر إلى منحى جديد، وهذا المنحى سيتظَهّر أكثر فأكثر في جلسات مجلس الوزراء، والانطلاقة ستكون اليوم مع جدول أعمال دسِم جداً سيتم إقرار معظم بنوده، في خطوة ستعكس مزيداً من الارتياح لدى الناس”.

واعتبرت المصادر “أنّ الزخم الوطني الذي أحدثَه انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتكليف رئيس الحكومة سعد الحريري وتشكيل الحكومة سيستكمل مع جلسات الحكومة وجولات الرئيس عون الخارجية، بما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”.

المصدر: الجمهورية
4 يناير, 2017

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