حلاق سوري متهم بالتحضير لتفجير نصف طن من المتفجرات في ألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية لاجئا سوريا يبلغ من العمر 38 عاما بتهمة التخطيط لتفجير عدة سيارات تحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، في ليلة رأس السنة، بالاتفاق مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، إن الشرطة ألقت القبض قبل يومين في مدينة ساربروكن القريبة من الحدود الفرنسية، على لاجئ سوري من العاصمة دمشق كان يعمل في مهنة الحلاقة.

ونشرت الصحيفة صورا للبيت الذي كان يقطن فيه المشتبه به، مشيرة إلى أنه يتمتع بوضع لاجئ، وحاصل على إقامة نظامية في ألمانيا، التي قدم إليها نهاية عام 2014.

ووفقا للصحيفة الألمانية، بعث المشتبه به في ديسمبر/كانون الأول الفائت رسالة قصيرة عبر تطبيق “تلغرام” إلى شخص ينتمي لتنظيم “داعش” في سوريا، في مسعى للحصول على مبلغ 180 ألف يورو، تحضيرا لشن عمليات إرهابية في ألمانيا. مضيفة أنه كان يسعى لشراء 8 سيارات، بمبلغ يقارب 23 ألف يورو، وتأمين ما بين 400 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات.

وقالت “بيلد” إن الهجمات كان يفترض أن تنفذ في ليلة رأس السنة، لكن قوات الأمن استبقت الأمر وشنت مداهمة على شقته في الساعة الرابعة من فجر السبت.

ولكن قوات الأمن لم تعثر أثناء المداهمة على أسلحة أو أشياء ثمينة، ولا حتى مواد كيمياوية يمكن أن تستخدم في تحضير المتفجرات، كما صرح مسؤول رفيع في الولاية.

وحسب “بيلد” نفى الاجئ السوري التهم الموجهة إليه وقال إنه لم تكن لديه أي أهداف إرهابية وإنما فقط يريد أن يساعد عائلته في سوريا ماديا.

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