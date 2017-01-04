هجوم مسلح على سجن في الفلبين وفرار 132 سجينا

4 يناير, 2017 - 9:05 صباحًا المصدر: وكالات
هجوم مسلح على سجن في الفلبين وفرار 132 سجينا

أكدت السلطات الفلبينية أن مسلحين يشتبه في ارتباطهم بجبهة مورو الإسلامية وجماعة أبو سياف هاجموا سجنا وهربوا أكثر من 132 سجينا.

وذكرت مصادر أمنية أن أكثر من 100 مسلح هجموا على سجن “كوتاباتو” فجر الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، وتمكنوا من تهريب السجناء بعد اشتباكات ومقتل أحد حراس السجن وإصابة آخرين.

هذا وتمكنت الشرطة من القبض على اثنين من السجناء من أصل 132 سجينا الذين فروا، وتواصل قوات مشتركة بين الجيش والشرطة البحث عن الفارين.

تجدر الإشارة إلى أن جبهة مورو الإسلامية، وهي ثاني أكبر جماعة إسلامية في الفليبين، تقاتل الجيش وتسعى لإعلان إمارة في جنوب البلاد.

المصدر: وكالات
4 يناير, 2017

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