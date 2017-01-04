اغلاق مطار كالينينغراد !!

4 يناير, 2017 - 9:09 صباحًا المصدر: سبوتنيك
اغلاق مطار كالينينغراد !!

اعلنت مديرية الطوارئ بمقاطعة كالينينغراد الروسية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مطار “خرابروفو” في المدينة بعد حادث خروج طائرة عن المدرج في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان لمديرية الطوارئ أنه “أغلق في مدينة كالينينغراد مطار “خرابروفو” حتى الساعة 10 صباحا يوم 4 كانون الثاني/يناير لأسباب فنية”.

وأضاف البيان أنه “في الساعة 22:55 يوم 3 كانون الثاني/يناير تلقى مركز الطوارئ نبأ وقوع الحادث بالمطار، حيث خرجت طائرة من نوع “آ 320″، كانت تنفذ رحلة موسكو — كالينينغراد، عن مدرج الهبوط والإقلاع بعد هبوطها”.

يذكر، أنه كان على متن الطائرة 167 راكبا و7 من أفراد الطاقم، وتوجه 3 أشخاص إلى الأطباء بطلب المساعدة الطبية في أعقاب الحادث. وتم فتح التحقيق في أسباب الحادث.

 

المصدر: سبوتنيك
4 يناير, 2017

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