كيف تعاملت بلغاريا مع امراة حاولت الانضمام الى داعش؟

4 يناير, 2017 - 9:17 صباحًا المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
كيف تعاملت بلغاريا مع امراة حاولت الانضمام الى داعش؟

أعلنت السلطات البلغارية أنها قررت طرد امرأة هولندية حاولت التوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال مصدر قضائي بلغاري قوله اليوم إنه “تقرر طرد المرأة البالغة من العمر 33 عاما إلى هولندا بتهمة عزمها الانتقال إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش””.

وسبق أن صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحق المرأة بناء على طلب النيابة العامة في مدينة ايندهوفن الهولندية بعد العثور في منزلها على رسالة تكشف فيها أنها تريد الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا.

واعتقلت المرأة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي على الحدود بين بلغاريا وتركيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
4 يناير, 2017

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