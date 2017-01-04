هذه الصورة قتلت عشرات السوريين باحد المخيمات!!

يبدو ان النازحين السوريين باتوا فئران تجارب لدى من يسمون انفسهم منظمات انسانية حيث شهد مخيم للنازحين في الشمال السوري عددا كبيرا من حالات تسمم بحليب فاسد تم توزيعه من قبل إحدى المنظمات، حسب ما نقل ناشطون، وتحدث بعضهم عن العديد من حالات الوفاة نتيجة التسمم.

وحصلت حادثة التسمم بشكل رئيسي في مخيم شمارخ الواقع على الطريق الواصلة بين بلدتي “سجو” و”شمارين” التابعتين لمدينة “اعزاز” في ريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر ان الحليب فاقد الصلاحية وهو تركي المنشا ويبدو ان صفقة تجارية قد تمت بين تلك المنظمات التي تدعي الانسانية وبين تجار اتراك لنقل الحليب الى المخيمات.

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